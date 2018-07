BPOLI LUD: Dachrinnen entwendet

Görlitz (ots) - Am Sonntagvormittag wurden Bundespolizisten in Görlitz auf einen Radfahrer aufmerksam. Dieser radelte gegen 10.00 Uhr aus Richtung Salomonstraße über die Bahnhofstraße in Richtung Berliner Straße. Das Problem des Radlers war, dass dieser in Schlangenlinie fuhr. Daraufhin angehalten erklärte der polnische Mann, dass er ein Bier getrunken habe. Auf die Frage, woher die Dachrinnen stammen, die er mit dem Drahtesel transportiere, antwortete der 33-Jährige tatsächlich mit "zapp za rapp" ... Hinzugerufene Polizisten des Reviers Görlitz kamen vor Ort und kümmerten sich um den Angetrunkenen und um dessen Beute.

