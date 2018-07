BPOLI LUD: Schwarzgearbeitet, unerlaubt aufgehalten, Urkundenfälschung

Görlitz (ots) - Am Samstagabend ertappte die Bundespolizei einen Ukrainer. Ihm wird nun Schwarzarbeit, unerlaubter Aufenthalt im Bundesgebiet als auch Urkundenfälschung vorgeworfen.

Der 54-Jährige saß in einem ukrainischen Linienbus, welcher auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße gestoppt wurde. Aus der Fahrt nach Hause wurde allerdings nichts. Nach einem Blick in das Portemonnaie des Reisenden hieß es für diesen "bitte aussteigen". Im Portemonnaie war eine gefälschte rumänische Identitätskarte entdeckt worden. Später gesellte sich zu diesem falschen Dokument noch ein total gefälschter bulgarischer Ausweis hinzu. Noch bevor im Gepäck des Verdächtigen Werkzeuge gefunden wurde, räumte dieser ein, im Raum Köln ohne Genehmigung gearbeitet zu haben. Sowohl die illegale Erwerbstätigkeit als auch die Fälschungen führten zum Verlust des Reiserechts. Nach Einleitung entsprechender strafrechtlicher Ermittlungen ist der Fall an die zuständige Ausländerbehörde übergeben worden.

Zum Fall für die Ausländerbehörde wurde am gleichen Abend auch eine Frau aus der Ukraine. Die 30-Jährige, die sich auch auf dem Nachhauseweg befand, ist offenbar mehrfach in der Vergangenheit einer unerlaubten Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet nachgegangen. Außerdem muss sie sich vorwerfen lassen, ein rechtswidrig erlangtes polnisches Visum gebraucht zu haben. Auch sie konnte sich nach der Aufdeckung der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und gegen das Sozialgesetzbuch (Drittes Buch) nicht mehr auf ihr Reiserecht berufen. Vor Übergabe an die Ausländerbehörde sind in ihrem Fall 800,00 Euro illegal erlangter Arbeitslohn beschlagnahmt worden. Der Bus, in dem die Ukrainerin saß, war auf dem Rastplatz Wiesaer Forst kontrolliert worden.

