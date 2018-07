BPOLI LUD: Wohin gehören LED-Taschenlampen, Getränkeflaschen und ein Bluetooth-Lautsprecher?

Görlitz (ots) - Wohin gehören die 37 LED-Taschenlampen, die drei Weinflaschen, die eine Flasche Aperitif und der Bluetooth-Lautsprecher, die gestern bei einem polnischen Verdächtigen (26) gefunden wurden? Diese Frage gilt es nun durch entsprechende Ermittlungen zu beantworten. Diese richten sich gegen einen 26-Jährigen aus dem polnischen Zawidow. (Seidenberg). Ihm wird in diesem Zusammenhang Diebstahl vorgeworfen. Der Mann war gestern Nachmittag auf der James-von-Moltke-Straße in Görlitz von Bundespolizisten angehalten worden. Dabei entdeckten die Beamten in einer Einkaufstasche die Taschenlampen und den Lautsprecher, in seinem Rucksack die vier Flaschen mit dem Alkohol. Den Fall übernahm später das Polizeirevier Görlitz.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell