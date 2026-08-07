Polizei Bonn

POL-BN: 41-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Dorothea G.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der 41-jährigen Dorothea G. aus Bonn-Oberkassel. Die Vermisste wurde am Donnerstag (06.08.2026) durch ihren Arbeitgeber vermisst gemeldet.

Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch (05.08.2026) beim Verlassen ihrer Wohnanschrift gesehen. Die Handtasche der Frau wurde von Spaziergängern am Rheinufer aufgefunden und bei einem Nachbarn abgegeben. Bislang ergeben sich keine weiteren Hinweise zu möglichen Kontakten, Anlaufstellen oder dem aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten, bei der auch eine psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden kann.

Dorothea G. wird wie folgend beschrieben: Etwa 1,70 m bis 1,75 m groß - sehr schlanke Statur - langes, hellbraun getöntes Haar - braune Augen - Brille - hat eine kleine Narbe unter dem Kinn.

Fotos der Vermissten sind unter https://polizei.nrw/fahndung/212351 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

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