Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 26-Jähriger nach versuchtem Einbruch und Verdacht des Fahrraddiebstahls vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag (06.08.2026) die Ermittlungen gegen einen 26-jährigen Mann aufgenommen.

Gegen 01:15 Uhr hatte eine Anwohnerin der Straße Am Langen Graben der Polizei gemeldet, dass ein Unbekannter versucht habe, in ihr Gartenhaus einzubrechen. Nach der Ansprache durch die Frau war der Mann von dem Grundstück geflüchtet. Mehreren alarmierten Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Ramersdorf gelang es, den Verdächtigen auf der Röhfeldstraße zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt führt der Mann ein mittels Faltschloss gesichertes E-Bike mit sich, zu dessen Herkunft er keine schlüssigen Angaben machen konnte. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass der 26-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist und sich zudem mutmaßlich unerlaubt hier aufhält.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Das Kriminalkommissariat 15 übernahm am Donnerstagmorgen die weiteren Ermittlungen gegen ihn, die derzeit noch andauern.

Erneut führte der schnelle Hinweis einer aufmerksamen Zeugin zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

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