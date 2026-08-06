POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Bonn-Tannenbusch vor Ort - Terminhinweis
Bonn (ots)
Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den kommenden Monaten in verschiedenen Bonner Stadtbezirken auch mit dem Polizei-Mobil unterwegs und stehen Bürgerinnen und Bürgern vor Ort für Fragen, Anliegen und Gespräche zur Verfügung. Der nächste Termin für den Bezirk Bonn-Tannenbusch findet am Dienstag, 11. August 2026, in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr statt. Das Polizei-Mobil wird auf dem Paulusplatz in Tannenbusch stehen. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie ihrer Zuständigkeitsbereiche finden Sie auf der Internetseite der Bonner Polizei unter folgendem Link: https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd
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