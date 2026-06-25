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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Mittwoch (24.06.2026), gegen 18:00 Uhr, beleidigte eine 54-jährige Frau eine 53-Jährige Frau in der Hofackerstraße und verletzte sie dabei. Die 54-Jährige befand sich zusammen mit der 53-Jährigen in einem Bus. Die 54-Jährige beleidigte die 53-Jährige, schubste sie und äußerte sich im Verlauf ausländerfeindlich. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung gegen die 54-Jährige. Die 54-Jährige hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Die 53-Jährige hat die türkische Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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