Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim/Meckenheim: Häufung von Betrugsanrufen falscher Polizisten - Täter scheitern an guten Reaktionen der Angerufenen

Bonn (ots)

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Bonner Polizei in Meckenheim und Bornheim eine Häufung von betrügerischen Telefonanrufen. Die Täter nutzten hierbei eine bekannte und Masche: Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus.

Dabei gaben die Betrüger den Angerufenen vor, dass in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Bei den Tätern habe man angeblich Notizen gefunden, auf denen auch der Name und die Adresse der angerufenen Person als Einbruchsziel vermerkt gewesen seien. Unter dem Vorwand, die Wertgegenstände der Betroffenen vor einem drohenden Einbruch schützen zu müssen, fordern die Täter dazu auf, Bargeld, Schmuck oder Gold an einen angeblichen Kriminalbeamten zu übergeben, der zur Abholung vorbeikommen würde.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Welle von Betrugsversuchen ist bei der Bonner Polizei derzeit kein vollendetes Delikt zur Anzeige gebracht worden. Die Angerufenen reagierten richtig, beendeten das Telefonat und informierten die echte Polizei unter der Notrufnummer 110.

Da es sich hierbei um professionell organisierte Täter handelt, die gezielt ältere Menschen in Telefonaten durch Angst und zeitlichen Druck manipulieren wollen, erneuert die Polizei ihre dringenden Warnhinweise und Verhaltenstipps:

Legen Sie sofort auf: Sobald am Telefon nach Geld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen gefragt wird, beenden Sie das Gespräch eigenständig. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln.

Die Polizei fragt nicht nach ihrem Vermögen: Echte Polizeibeamte werden Sie niemals am Telefon nach Ihren finanziellen Verhältnissen fragen oder die Herausgabe von Bargeld und Wertsachen zur "Sicherung" fordern.

Keine Details verraten: Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre Vermögensverhältnisse, Bankdaten oder persönliche Lebensumstände.

Wählen Sie den Notruf: Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, legen Sie auf und wählen Sie danach selbst die Notrufnummer 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Betrügern landen könnten.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Sprechen Sie aktiv mit Ihren älteren Angehörigen, Nachbarn und Freunden über diese Masche. Warnen Sie sie vor den Methoden der Betrüger.

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