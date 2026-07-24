Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Durch Schläge verletzt

In der Nacht auf Freitag kam ein 20-Jähriger nach einer Körperverletzung in Biberach ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Etwa um Mitternacht trafen zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren beim Marktplatz auf eine Gruppe von vier Personen. Aus unbekannter Ursache soll einer aus der Gruppe die beiden Männer wohl beleidigt haben. Die beiden Geschädigten gingen den Männern, die offenbar grundlos nach Streit suchten, aus dem Weg und liefen in Richtung Holzmarkt davon. Rund 15 Minuten später traf die Gruppe beim Holzmarkt erneut auf die beiden Geschädigten. Unvermittelt hielt einer der Angreifer den 20-Jährigen fest, während ein anderer auf ihn eingeschlagen haben soll. Dann rannten die Täter in Richtung Waldseer Straße davon. Rettungskräfte brachten den Geschädigten in eine Klinik. Er hatte Glück und erlitt wohl nur leichte Verletzungen.

Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter ein arabisches Erscheinungsbild haben. Einer der Täter trug eine blaue Jacke, ein weiterer einen auffallenden weißen Nike-Pullover.

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