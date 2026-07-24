Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Unbekannte erbeuten Bargeldbestand aus Geldautomaten - Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Tätern

Bad Honnef (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach zwei flüchtigen Männern, die am Freitagnachmittag (24.07.2026) zwei Geldautomaten in einer Bankfiliale in Bad Honnef geöffnet und eine bislang unbekannte Menge Bargeld entwendet haben.

Zur Tatzeit gegen 16:20 Uhr bemerkte ein Zeuge die beiden Männer in dem Vorraum der Bank auf der Mülheimer Straße. Da die Männer mit einer Sturmhaube und Sonnenbrillen maskiert waren, verständigte der Zeuge die Polizei. Unterdessen flüchteten die Täter mit einem blauen Mercedes Citan mit Kölner Städtekennung von der Tatörtlichkeit in Richtung Aegidienberg.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand hatten die Tatverdächtigen in dem Vorraum der Bank zwei Geldautomaten angegangen und gewaltfrei geöffnet. Aus den Automaten wurden Geldkassetten entwendet.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 30-40 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlank, maskiert mit Sturmhauben und Sonnenbrillen, trugen blaue Kappen und Uniform eines Sicherheitsunternehmens sowie weiße Handschuhe

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, führte bislang nicht zur Feststellung der beiden Täter.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

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