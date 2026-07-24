Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei warnt vor neuer Betrugs- und Einbruchsfalle - Kontaktaufnahme über Dating-Portale

Bonn (ots)

Die Polizei Bonn warnt vor einer Betrugs- und Einbruchsmethode, die in der vergangenen Woche erstmals im eigenen Zuständigkeitsbereich polizeilich registriert wurde. Die Täter nutzen dabei Dating-Plattformen im Internet, um sich das Vertrauen ihrer späteren Opfer zu erschleichen, deren Wohnungen auszuspähen und sie anschließend gezielt zu bestehlen.

Im laufenden Monat (Juli 2026) kam es im Bonner Stadtgebiet zu einem derartigen Betrugsfall, der mit einem Wohnungseinbruch, und der Entwendung hochwertiger Beute, schwerwiegende Folgen für den Geschädigten nach sich zog. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte das spätere Opfer über ein Online-Dating-Portal Kontakt zu einer noch nicht identifizierten Frau aufgenommen. Die Frau war nach aktuellem Kenntnisstand unter falschen Namens- und Altersangaben bei dem Portal registriert und führte ihr Profil mit einem augenscheinlich KI-generierten Foto.

Bei einem ersten Treffen des späteren Geschädigten mit der vermeintlichen neuen Bekanntschaft in seinen eigenen Wohnräumlichkeiten, bot sich der Frau offenbar die Gelegenheit, das Haus des Mannes unbemerkt auszukundschaften. Bei einem weiteren Treffen verabredete sich das spätere Opfer mit der Täterin zu einem gemeinsamen Restaurantbesuch außerhalb der eigenen Wohnung. Diese sichere Abwesenheit des Alleinstehenden nutzten Komplizen der Betrügerin, um in dieser Zeit in das Haus des Mannes einzubrechen und dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck, Münzen und Edelmetall.

Die Bonner Polizei nimmt diesen aktuellen Vorfall zum Anlass, um auf diese Tatbegehung aufmerksam zu machen:

Seien Sie vorsichtig, wenn neue Internet-Bekanntschaften auffällig schnell ein Treffen in Ihren privaten Wohnräumen vorschlagen oder sich auffällig detailliert nach Ihren Arbeitszeiten, Ihren Urlaubsdaten, den Sicherungssystemen Ihres Hauses oder Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigen.

Zeigen Sie flüchtigen Bekannten bei ersten Besuchen nicht das gesamte Haus und gewähren Sie keinen Einblick in die Lage von Tresoren, Wertbehältnissen oder Büroräumen.

Schließen Sie Ihre Hauseingangstür / Wohnungseingangstüre auch bei kurzzeitiger Abwesenheit immer zweifach ab, ein bloßes "Zuziehen" reicht nicht aus da man die Falle von außen ohne Spuren zurückdrücken und die Tür geräuschlos öffnen kann. Schließen bzw. verschließen Sie wenn möglich alle Fenster.

Nutzen Sie eine Bilderrückwärtssuche im Internet, um zu prüfen, ob die Profilbilder Ihrer Chat-Partner aus Stockfoto-Datenbanken stammen, von anderen echten Profilen gestohlen wurden oder KI-generiert sind.

Seien Sie grundsätzlich sparsam mit dem Versenden und Preisgeben eigener Daten (Klarname, Adresse, Bild-/ u. Videodateien), insbesondere hinsichtlich intimer Foto- und Videoaufnahmen, da diese für weitere/andere Straftaten genutzt werden können.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen sofort die Polizei unter dem Notruf 110. Erstatten Sie umgehend eine Anzeige, wenn Sie feststellen, Opfer einer Betrugsmasche geworden zu sein. Sichern Sie zudem umgehend alle Chatverläufe, Telefonnummern und Profilbilder der entsprechenden Dating-Plattform.

Nützliche weitere Informationen zu den Themen Einbruchsschutz, Betrugsvorbeugung und Sicherheit beim Online-Dating gibt es unter anderem auf folgenden Seiten:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/online-dating/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/

https://www.k-einbruch.de/

https://bonn.polizei.nrw./seniorenpraevention-0

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