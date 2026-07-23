Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: 60-Jährige fuhr in Schlangenlinien und auf Gegenfahrbahn - Führerschein nach positivem Drogenvortest sichergestellt

Bonn (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (22.07.2026), gegen 14:00 Uhr, wurde die Bonner Polizei von einer aufmerksamen Autofahrerin über ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn-Mehlem in Kenntnis gesetzt.

Nach Angaben der Zeugin habe sich der schwarze Mitsubishi in deutlichen Schlangenlinien aus Richtung Oberwinter kommend fortbewegt. Dabei sei das Fahrzeug auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Mindestens zwei entgegenkommende Fahrzeugführer hätten einen Zusammenstoß nur durch Ausweichmanöver verhindern können. Zudem touchierte der Pkw mehrfach den rechten Bordstein.

Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Bad Godesberg konnte das beschriebene Auto schließlich in Höhe der Mainzer Straße anhalten und kontrollieren. Bei der Überprüfung der 60-jährigen Autofahrerin stellten die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen sowie Gleichgewichtsstörungen fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf den Konsum von Kokain. Zudem gab die Fahrerin an, am Vorabend Medikamente eingenommen zu haben und stark übermüdet zu sein.

Zur Beweissicherung wurde der Frau in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge bzw. andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des schwarzen Pkw zu Ausweichmanövern gezwungen oder anderweitig gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

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