Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: 43-jähriger Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (22.07.2026) in Königswinter-Niederdollendorf ist ein 43-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Der Lkw-Fahrer fuhr zur Unfallzeit gegen 07:20 Uhr eine Baustelle auf der Hauptstraße an. Sein Fahrzeug musste er nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen vor einem weiteren Lkw anhalten, dessen Fahrer darauf wartete, das Baustellengelände befahren zu können. Der 43-Jährige stieg aus seinem Fahrzeug aus und begab sich zu dem Führerhaus des vor ihm stehenden Lkw. Der 55-jährige Fahrzeugführer dieses Lastkraftwagens wiederum fuhr, nachdem ein weiterer Lkw aus dem Baustellengelände herausgefahren war, sein Fahrzeug an. Dabei kam es zur Kollision mit dem 43-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Lkw aufhielt. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei des Oberbergischen Kreises hinzugezogen.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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