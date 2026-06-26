Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Radfahrer - #polsiwi

Netphen (ots)

Am späten Mittwochabend (24.06.2026) ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kölner Straße und "Auf den Weiden" in Deuz schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge bog ein 26-jähriger Fahrradfahrer zwischen 23 und 0 Uhr aus der Straße "Auf den Weiden" nach rechts in die Kölner Straße ab. Im gleichen Moment kam ihm ein PKW entgegen, der Fahrradfahrer wurde von dem PKW touchiert und stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der PKW anschließend vom Unfallort. Der 26-Jährige kümmerte sich anschließend selbstständig um eine Fahrt ins Krankenhaus und verständigte die Polizei.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet den Fahrzeugführer des PKW sowie Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

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