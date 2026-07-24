Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Brand in einem Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag (24.07.2026) kam es in Meckenheim zu einem Brand in einem Hochhaus an der Adendorfer Straße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden mehrere Bewohner leicht verletzt. Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 01:20 Uhr erhielt die Bonner Polizei Kenntnis über eine brennende Matratze im Hausflur der fünften Etage des Mehrfamilienhauses. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus, waren mehrere Bewohner in den oberen Etagen in ihren Wohnungen eingeschlossen.

Durch Feuerwehrkräfte konnten alle Bewohner aus dem Gebäude gerettet werden. Vor Ort wurden insgesamt 23 Personen durch den Rettungsdienst untersucht, vier leicht verletzte Personen mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die betroffenen Anwohner wurde für die Dauer des Einsatzes ein Linienbus als Sammelstelle bereitgestellt. Im Gebäude entstand durch das Feuer ein Sachschaden.

Brandermittler der Kriminalpolizei haben den Brandort untersucht und bitten nun Zeugen um Hinweise:

Wer hat in der Nacht zu Freitag, insbesondere in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Adendorfer Straße bzw. in dem Mehrfamilienhaus beobachtet?

Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk1.bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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