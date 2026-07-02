Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: 17-jährige Jugendliche vermisst - Polizei sucht nach Latisha Lucianne D.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 17-jährigen Latisha Lucianne D. aus Bonn. Die Vermisste wurde zuletzt am Donnerstagmittag (02.07.2026) gegen 12:20 Uhr in einem Unterrichtsraum ihrer Schule an der Endenicher Allee gesehen, den sie sodann verließ. Ihr Mobiltelefon und die Schultasche ließ sie zurück. Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch das gesamte Schulgelände von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizeihundertschaft durchsucht worden ist, blieben bislang erfolglos. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Da eine Eigengefährdung oder hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Latisha Lucianne D. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,70 m groß - unauffällige Statur - gelblich-blonde, lockige Haare - bekleidet mit auffälliger, hellroter Jacke.

Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/208631 abrufbar.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

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