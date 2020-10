Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Unbekannter verletzt Kioskmitarbeiter nach Trickbetrug - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 24 der Bonner Polizei suchen Zeugen nach einem Wechselbetrug und anschließender gefährlicher Körperverletzung vom vergangenen Samstag (17.10.2020) in Bornheim.

Im Kiosk des EDEKA-Marktes am Peter-Hausmann Platz in Bornheim kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Wechselbetrug, bei dem ein bislang unbekannter Tatverdächtiger rund 250 Euro erbeutete. Als dem 30-jährigen Mitarbeiter des Kiosks der Betrug auffiel, war der Unbekannte bereits auf der Flucht. Der Mitarbeiter folgte dem Mann, der auf einem zur Straße "Apostelpfad" gelegenen hinteren Parkplätze des Marktes lief und dort in einen dunklen, älteren Audi A4 stieg. In dem Fahrzeug soll sich nach Zeugenaussagen auf dem Beifahrersitz eine Frau (20-30 Jahre alt) mit einem dunklen Kopftuch befunden haben. Der Flüchtende gab sofort Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Ausfahrt des Parkplatzes. Im Bereich der Ausfahrt kam es dann zu einer Berührung mit dem 30-Jährigen, der dem Verdächtigen bis hierhin gefolgt war. Dadurch fiel der Angefahrene zu Boden und verletzte sich. Der Wagen fuhr auf der Königsstraße in Richtung Roisdorf davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief negativ.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 175 cm groß - etwa 25-35 Jahre alt - mittellange, dunkle Haare mit leichten Geheimratsecken - untersetzte bis kräftige Statur - dunkler längerer Vollbart - trug eine helle weite Hose, eine auffällige Jacke (rechte obere Seite weiß / linke obere Seite rot / untere Hälfte dunkel) - dunkle Sneaker - einen hellen Mund-Nase-Schutz - gelbliche Schirmmütze

Mögliche Zeugen, die eventuell weitere Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen oder dem genutzten Auto machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

