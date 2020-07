Polizei Bonn

POL-BN: Räuberischer Diebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte

Richter erließ Haftbefehle

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befinden sich seit Sonntag, 19.07.2020, zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren. Sie hatten am Samstagmittag versucht, acht Flaschen Wodka und eine Flasche Hugo in einer Tasche aus einem Supermarkt an der Endenicher Allee zu stehlen. Beim Verlassen des Ladenlokals wurden sie von einem Angestellten angehalten. Zunächst gaben die Beiden die Flaschen zurück, dann überlegten sie es sich anders und versuchten dem Mitarbeiter gewaltsam die Tasche zu entreißen.

Der 28-Jährige griff sich eine Flasche und lief davon, der 31-jährige zerschlug eine Flasche auf dem Boden und entfernte sich ebenfalls. Weit kamen sie nicht, zwei Streifenwagenbesatzungen der Wache Innenstadt stellten die Tatverdächtigen noch in Tatortnähe. Hierbei leistete der 31-jährige erheblichen Widerstand. Mit einem Kopfstoß versuchte er, eine Beamtin zu treffen, er beleidigte sie und spuckte nach ihr. Mittels Einsatz von Pfefferspray konnte der Verdächtige schließlich fixiert und mit einem Streifenwagen in das Polizeipräsidium gebracht werden. Der Mittäter wurde ebenfalls dorthin gebracht.

Beamte der Kriminalwache übernahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen gegen die beiden vorläufig Festgenommenen. Ein Richter entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten, die über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügen.

