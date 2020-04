Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Waldboden brannte in der Grürmannsheide

Iserlohn (ots)

Am Freitagmittag meldeten Spaziergänger ein Feuer in der Grürmannsheide. Im Bereich zwischen Ortsteil Stübbeken und Schälkstraße brannten ca. 100m² Waldboden. Aufgrund dessen, dass die Einsatzstelle 400m tief im Waldstück lag, wurde zum Löschzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn und dem Mehrzweckfahrzeug mit dem Modul Wald ein TLF der Löschgruppe Drüpplingsen, für einen Pendelverkehr, angefordert. Die Einsatzdauer betrug ca. 90 Minuten. Während dieser Zeit stellten die Löschgruppen Bremke, Iserlohner Heide, die Drehleiter Letmathe und die Funkgruppe den Grundschutz an der Feuerwache Dortmunder Straße sicher.

