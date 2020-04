Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Zeichen an falscher Stelle - Strafanzeige folgt

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (07.04.2020) gegen 14.45 Uhr sprang plötzlich ein offensichtlich verärgerter 47-jähriger Mann vor einen Linienbus, der auf der Wüllnerstraße fuhr. Der aufmerksame Busfahrer bremste sein Fahrzeug sofort bis zum Stillstand ab. Weder Fahrgäste noch der Mann wurden dabei verletzt. Trotz Hupen und einer persönlichen Ansprache durch den Fahrer verließ der 47- Jährige nicht die Fahrbahn. Eine Weiterfahrt war so nicht möglich. Daraufhin informierte der Busfahrer die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen den Sachverhalt auf und im Gespräch mit dem Tatverdächtigen gab dieser an, dass er "ein Zeichen setzen wollte". Grund dafür war, dass ihm angeblich die Mitnahme vorher in einem anderen Bus verweigert worden war. Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr war ihm nach eigenen Angaben egal. Er wollte nur sein Recht bekommen. Nach einem klärenden Gespräch zwischen den Polizisten und dem Tatverdächtigen folgte der Platzverweis, dem dieser auch nachkam. (fp)

