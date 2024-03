BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: verbotenes Butterflymesser führt zur Strafanzeige

Hamburg (ots) - Am Mittwoch kam ein 27-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem Flug aus Istanbul in Hamburg an. Er stellte sich gegen 10:00 Uhr zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit dem 27. Februar 2024 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl ...

