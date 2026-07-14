Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei nimmt gesuchten 31-Jährigen bei Grenzkontrolle fest

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Schöninghsdorf/B402 (ots)

Ein gesuchter 31-Jähriger ist gestern Nachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 16:00 Uhr, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, in der Kontrollstelle an der B 402 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 31-jährigen niederländischen Staatsangehörigen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wird. Ihm wird die unerlaubte Einfuhr einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel und Handel mit Betäubungsmittel zur Last gelegt, weshalb ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte und Haftbefehl gegen ihn erließ.

Der Mann wurde verhaftet. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Er soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden.

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