Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mehr als zwei Jahre Haft wegen Beteiligung an Drogenhandel - Deutsch-Niederländisches Polizeiteam verhaftet verurteilte Frau

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Nordhorn (ots)

Erfolgreicher Einsatz deutscher und niederländischer Einsatzkräfte. Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Bentheim hat Mittwochnachmittag in Nordhorn eine wegen Rauschgiftkriminalität verurteilte 54-jährige Niederländerin festgenommen. Die Frau muss für rund zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis.

Die Frau wurde in Deutschland wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Die 54-Jährige war wegen ihrer Beteiligung am Handel mit Betäubungsmitteln sowie dem Besitz größerer Mengen Drogen rechtskräftig zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Von dem gerichtlich verhängten Urteil hat sie noch eine Restfreiheitsstrafe von 842 Tagen zu verbüßen. Da sich die 54-Jährige der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde sie von der Justiz per Haftbefehl gesucht.

Im Zuge der allgemeinen polizeilichen Arbeit ergaben sich für das aus deutschen und niederländischen Polizeibeamtinnen und -beamten zusammengesetzte Grenzüberschreitende Polizeiteam Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der verurteilten 54-jährigen Frau in Deutschland. Die Frau konnte gegen 16:30 Uhr an einer Privatanschrift in Nordhorn aufgespürt und widerstandslos festgenommen werden.

Nach ihrer Festnahme wurde die 54-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo sie die noch ausstehende Freiheitsstrafe verbüßen wird.

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Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

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