Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Frau mit falschem Führerschein unterwegs - Strafanzeige

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze eine 23-Jährige kontrolliert. Die Frau fuhr ihr Fahrzeug mit einem gefälschten Führerschein. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Afghanin wurde gegen 17:50 Uhr von Bundespolizisten im Rahmen der vorläufig wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen zu den Niederlanden in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Als die Fahrerin eines VW Golf mit Hamburger Zulassung bei der Kontrolle einen deutschen Führerschein vorlegte, wurden die Beamten stutzig. Es stellte sich schließlich heraus, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Das heißt, das Dokument ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt, aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen die 23-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihr die Weiterreise gestattet, die Weiterfahrt jedoch untersagt.

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