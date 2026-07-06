Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Betrunken in die Grenzkontrolle - Mit über zwei Promille am Steuer

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Für einen 34-jährigen Autofahrer endete die Fahrt am Samstagabend in der Grenzkontrolle der Bundespolizei. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Durch seine unsichere Fahrweise hatte er offenbar in den Niederlanden schon beinahe mehrere Verkehrsunfälle verursacht.

Der Pkw-Fahrer kam mit seinem Auto aus den Niederlanden. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Fahrzeug gegen 20:20 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 von Einsatzkräften der Bundespolizei angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten bei dem Autofahrer neben einer undeutlichen Sprache auch intensiven Alkoholgeruch fest. Auf dem Beifahrersitz lagen offenbar alkoholhaltige Getränkedosen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Dem 34-jährigen Surinamer wurde eine Blutprobe entnommen.

Offenbar war der Mann schon zuvor in den Niederlanden aufgrund seiner unsicheren und gefährlichen Fahrweise aufgefallen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hatte er dort durch sein Fahrverhalten bereits beinahe mehrere Verkehrsunfälle verursacht, weshalb entsprechende Fahndungsmaßnahmen der niederländischen Polizei eingeleitet wurden.

Die Bundespolizisten untersagten die Weiterfahrt. Der 34-Jährige muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell