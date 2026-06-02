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BPOL-BadBentheim: Reise endet im Gefängnis - Rund elfeinhalb Monate ins Gefängnis.

BPOL-BadBentheim: Reise endet im Gefängnis - Rund elfeinhalb Monate ins Gefängnis.
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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am späten Montagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten 51-Jährigen verhaftet. Der Mann muss für rund elfeinhalb Monate ins Gefängnis.

Der 51-Jährige kam als Fahrer eines Pkw aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 22:40 Uhr auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 51-Jährigen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft existiert. Der Bulgare war 2017 wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Nachdem er rund zwei Drittel der verhängten Strafe verbüßt hatte, wurde er in seine Heimat abgeschoben. Als er letzte Nacht aus den Niederlanden einreiste, wurde er von den Bundespolizisten verhaftet um seine Restfreiheitsstrafe von 338 Tagen verbüßen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marion Groenewold
Mobil: 0162 2618054
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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