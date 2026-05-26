Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Chef bewahrt Mitarbeiter vor dem Gefängnis - Offene Geldstrafe beglichen

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Twist (ots)

Die Bundespolizei hat am frühen Dienstagmorgen bei einer Grenzkontrolle einen mit Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen festgestellt. Weil sein Chef eine offene Geldstrafe für ihn bezahlte, blieb dem Mann aber der Aufenthalt im Gefängnis erspart.

Einsatzkräfte hatten im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, gegen 04:20 Uhr ein Fahrzeug mit niederländischer Zulassung in der Kontrollstelle an der Bundesstraße 402 in Twist angehalten und kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen 30-jährigen Mitfahrer ein offener Haftbefehl vorlag. Der Niederländer war wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Er musste entweder für 10 Tage in Haft oder eine offene Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro begleichen.

Da der Mann den Betrag selbst nicht aufbringen konnte, kontaktierte er seinen Arbeitgeber. Dieser sagte zu finanziell auszuhelfen und erschien persönlich, um die ausstehende Summe für seinen Mitarbeiter zu bezahlen.

Durch die Begleichung der Geldstrafe durch seinen Chef, konnte der 30-Jährige den drohenden Gefängnisaufenthalt vermeiden und seine Fahrt anschließend fortsetzen.

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