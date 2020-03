Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zivilfahnder der Bundespolizei zweimal erfolgreich

Taschendieb im beschleunigten Verfahren verurteilt

Oldenburg / Bremen (ots)

Gleich zweimal binnen einer Woche waren Zivilfahnder der Bundespolizei erfolgreich. Auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung eines mutmaßlichen Taschendiebs nahmen sie gestern einen Ladendieb auf frischer Tat fest.

Am letzten Sonntag ertappten sie einen polizeibekannten 40-Jährigen im Hauptbahnhof Oldenburg beim versuchten Taschendiebstahl. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag, beim Einstieg der Reisenden in einen InterCity nach Bremen. Der Mann hatte gerade in die Handtasche einer 66-Jährigen gegriffen, als er von Zivilfahndern der Bundespolizei aus Bremen erkannt und festgenommen wurde. Gestern wurde der 40-jährige Pole im beschleunigten Verfahren vom Amtsgericht Oldenburg zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt, deren Vollstreckung für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die gleichen Bundespolizisten überführten gestern einen weiteren Dieb. Als die Zivilfahnder gestern zu der Gerichtsverhandlung im oben genannten Fall wollten, erkannten sie auf dem Weg zum Gericht einen amtsbekannten Ladendieb, der sich offensichtlich in der Oldenburger Innenstadt nach einer für ihn günstigen Gelegenheit umsah. Sie folgten dem Mann und konnten ihn im einem Kaufhaus beim Diebstahl von hochwertigen Parfums auf frischer Tat festnehmen. Der 41-jährige Deutsche wurde an die Polizei in Oldenburg übergeben, die zuständigkeitshalber die weitere Bearbeitung übernahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

