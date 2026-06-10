Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Ohne Fahrausweis im Regionalexpress
Pasewalk (ots)
Gestern, am späten Abend, informierte der Zugbegleiter des RE 33588 (Strecke Berlin-Stralsund) die Leitstelle der Bundespolizei in Pasewalk, dass sich im Zug ein Mann ohne Fahrausweis befindet. Die eingesetzte Streife stellte den 40- jährigen Deutschen am Bahnhof Pasewalk fest. Der Aufforderung der Beamten den Zug zu verlassen kam der Mann nicht nach. Er leistete aktiv Widerstand, u.a. durch Androhung von Gewalt und aktives Sperren gegen die Maßnahme. Durch die Anwendung einfacher körperlicher Gewalt wurde die Person aus dem Zug verbracht. Zur Kontrolle händigte der Mann anschließend seinen Personalausweis aus. Laut eigenen Angaben ist er ohne festen Wohnsitz. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung durch Bundespolizei in Rostock wegen Hausfriedensbruch. Recherchen ergaben, dass der Mann bereits am gleichen Tag durch die BPOLI Angermünde ebenfalls wegen Erschleichen von Leistungen angezeigt wurde. Während der Kontrolle auf dem Bahnhof Pasewalk klagte die Person über körperliche Beschwerden. Es wurde ein RTW angefordert und auf Wunsch der Person erfolgte die Einlieferung in die Asklepios Klinik Pasewalk zur weiteren Untersuchung. Der Mann muss sich jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen verantworten.
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