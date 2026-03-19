Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Ohne Fahrausweis, auf der Zugtoilette geraucht und den Kundenbetreuer beleidigt
Seebad Heringsdorf (ots)
Gestern Nachmittag teilte die Usedomer Bäderbahn mit, dass sich in der Regionalbahn 99822 eine angetrunkene Person befindet. Der Mann hatte keinen gültigen Fahrausweis und weigerte sich Angaben zu seiner Identität zu machen. Um 15:00 Uhr wurde er, ein 65- jähriger Deutscher, am Haltepunkt Trassenheide durch Beamte einer Bundespolizeistreife angetroffen. Bei Eintreffen wirkte der Mann zeitlich und örtlich orientiert. Es erfolgte eine freiwillige Atemalkoholkontrolle, ermittelter Wert: 1,6 Promille. Der Zugbegleiter teilte den Beamten mit, während der Kontrolle durch den Mann beleidigt worden zu sein. Außerdem hätte dieser auf der Zugtoilette geraucht. Der Beschuldigte verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen kooperativ, wies sich mit seinem gültigem BPA aus. Er muss sich jetzt wegen Beleidigung und Erschleichen von Leistungen verantworten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und reiste mit dem Zug weiter.
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