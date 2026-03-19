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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ohne Fahrausweis, auf der Zugtoilette geraucht und den Kundenbetreuer beleidigt

Seebad Heringsdorf (ots)

Gestern Nachmittag teilte die Usedomer Bäderbahn mit, dass sich in der Regionalbahn 99822 eine angetrunkene Person befindet. Der Mann hatte keinen gültigen Fahrausweis und weigerte sich Angaben zu seiner Identität zu machen. Um 15:00 Uhr wurde er, ein 65- jähriger Deutscher, am Haltepunkt Trassenheide durch Beamte einer Bundespolizeistreife angetroffen. Bei Eintreffen wirkte der Mann zeitlich und örtlich orientiert. Es erfolgte eine freiwillige Atemalkoholkontrolle, ermittelter Wert: 1,6 Promille. Der Zugbegleiter teilte den Beamten mit, während der Kontrolle durch den Mann beleidigt worden zu sein. Außerdem hätte dieser auf der Zugtoilette geraucht. Der Beschuldigte verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen kooperativ, wies sich mit seinem gültigem BPA aus. Er muss sich jetzt wegen Beleidigung und Erschleichen von Leistungen verantworten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und reiste mit dem Zug weiter.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

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