Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Kiel: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Kiel (ots)

Bundespolizei wurde durch DB-Mitarbeiter informiert, Streife war schnell vor Ort.

Am späten Sonntagnachmittag, 22.09.2019 kurz vor 19.00 Uhr, wurde die Bundespolizei telefonisch darüber informiert, dass ein Graffiti-Sprayer gerade mit den Vorbereitungen begonnen hatte, eine Eisenbahnunterführung zu besprühen. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, hatte der junge Mann, ein 20 Jahre alter Kieler, gerade mit seiner "Arbeit" begonnen und war augenscheinlich etwas überrascht über das Erscheinen der Beamten. Da es sich um das klassische "Ertappen auf frischer Tat" handelte gab es auch kein Rausreden. Die Sprayer-Utensilien wurden eingesammelt und der 20-jährige musste die Bundespolizisten in die Diensträume im Kieler Hauptbahnhof begleiten. Der DB-Mitarbeiter stellte den Beamten ein Video zur Verfügung, auf dem er die Tatvorbereitungen mit seinem Smartphone aufgezeichnet hatte. Da der 20-jährige ein IPhone bei sich hatte, war zu vermuten, dass er eventuell weitere Sprayaktionen aufgezeichnet. Die richterliche Genehmigung wurde eingeholt, anschließend konnte der junge Mann sich entscheiden, ob das IPhone beschlagnahmt werden sollte oder er sich bereit erklärte, die Speicher des Mediums freiwillig auslesen zu lassen. Er erklärte sich mit dem Auslesen einverstanden und es wurde Anzeige erstattet. Anschließend konnte der 20-jährige die Diensträume wieder verlassen - natürlich ohne Sprayer-Utensilien.

