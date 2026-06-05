Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Bundespolizei See auf dem Weg nach Potsdam

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Warnemünde, Lübeck, Kiel, Glücksstadt, Hamburg, Lauenburg, Uelzen, Wolfsburg, Zerben, Brandenburg, Potsdam, Berlin (ots)

Die RHÖN II ist eines von fünf Kontroll- und Streifenbooten der Bundespolizei. Mit ihren 21 Metern Länge gehört sie zu den kleineren aber wendigen Einsatzbooten der Bundespolizei See. Gewöhnlich versieht sie Ihren Dienst in den Küstengewässern der Ostsee vor Warnemünde und rund um Rügen bei der grenzpolizeilichen Kontrolle von Sportbooten und in den kleinen Marinas an der Küste. Anlässlich der großen Jubiläumsfeier der Bundespolizei zum 75jährigen Bestehen, hat sie sich jetzt auf den Weg nach Potsdam gemacht. Geht alles gut, wird sie am 11. August in der Landeshauptstadt vermutlich gegen 18:00 Uhr am Anleger der "Weißen Flotte" vor der Langen Brücke neben der historischen EUROPA II festmachen. Binnengewässer und Kanäle sind für das Einsatzboot der Bundespolizei ein neues Fahrwasser. Aufbauten mussten angepasst werden, um die oft niedrigen Brücken unterfahren zu können. Unterwegs unterstützen Beamte der Wasserschutzpolizeien der Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg als Lotsen, um den küstenerprobten Bootsführern der Bundespolizei beim Umfahren der Hindernisse in Binnengewässern den Weg zu weisen.

Die RHÖN II hat die Elbe von Warnemünde über Kiel durch den Nord-Ostseekanal bereits erreicht. Sie wird heute elbaufwärts Hamburg passieren und über Uelzen, Wolfsburg, Zerben und Brandenburg schließlich Potsdam erreichen. In Potsdam feiert die Bundespolizei am 13. und 14. Juni ein großes Bürgerfest und nimmt dafür den gesamten Filmpark Babelsberg in Beschlag. Die Bundespolizei See bleibt mit ihren Booten und Infoständen am Anleger der "Weißen Flotte". Ein kostenloser Bus-Shuttle verbindet den Filmpark mit dem Anleger. Bereits am 7. Juni wird das Einsatzboot für einen Tag an der Schleuse Uelzen Esterholz festmachen und von 10:00 bis 17:00 Uhr zu einem "Open Ship" einladen. Zudem informiert die Bundespolizei über die beruflichen Perspektiven auf See und an Land und freut sich auf viele interessierte Besucher. Die RHÖN II wird im Anschluss an das Bürgerfest in Potsdam den langen Weg zurück nach Warnemünde antreten und wieder vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns im Einsatz sein. Einsatzboot und Besatzung werden dann um einige wertvolle Erfahrungen reicher sein.

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