Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt
BPOLD-BBS: 75 Jahre Bundespolizei - Schlagsdorf und die Bundespolizei feiern am 31. Mai ein großes Bürger- und Straßenfest
Bad Bramstedt, Oldesloe, Ratzeburg, Lübeck, Neumünster, Schwerin, Wismar, Mölln, Rehna, Grevesmühlen, Hamburg, Kiel, Plön, Rostock (ots)
Die Bundespolizei feiert in diesem Jahr ihr 75jähriges Bestehen. Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt ist die nördlichste Bundespolizeibehörde und in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie für die Sicherheit auf Nord- und Ostsee zuständig. Die Gemeinde Schlagsdorf liegt unmittelbar an der Landes- sowie ehemaligen innerdeutschen Grenze von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der Ort verbindet damit die beiden Bundesländer der Direktion Bad Bramstedt und stellt die gemeinsame Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Fokus. Sicherheit seit 1951 heißt auch 75 Jahre voller Wandel für eine Organisation, die eng mit den historischen und politischen Ereignissen verbunden ist und bleibt. Von 10:00 bis 18:00 Uhr bieten Schlagsdorf und die Bundespolizei allen Besucherinnen und Besuchern ein spannendes und buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Die neun Land- und Seeinspektionen der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt aus Pasewalk, Stralsund, Warnemünde, Rostock, Neustadt i. Holstein, Kiel, Flensburg und Cuxhaven präsentieren sich und ihre Regionalität. An beinahe jedem Stand gibt es etwas zum Ausprobieren, zum Mitmachen und zum Kennenlernen. Die Bundespolizei See bringt maritimes Flair vor das Grenzhus. Auf der Bühne an der Schlagsdorfer Schule moderieren Frauke Rauner (Nordmagazin) und Julian Krafftzig (Schleswig-Holstein Magazin) vom NDR ein buntes Programm mit viel Musik, Interviews und spannenden Geschichten. Die Bundespolizei präsentiert sich von ihrer besten und spannendsten Seite. Um ca. 11:00 Uhr setzt ein Hubschrauber der Bundespolizei zur Landung auf dem Sportplatz an. Spezialfahrzeuge, Spezialkräfte, Reiterstaffel, Diensthunde und vieles mehr bieten interessante Einblicke. Wer an diesem Tag bei der Tombola mitmacht und ein oder mehr Lose kauft, kann nicht nur kleine und große attraktive Preise gewinnen. Man tut damit auch Gutes. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an den Wünschewagen des ASB und an die Bundespolizeistiftung, die damit die Familie des vor kurzem auf dem Übungsplatz Putlos tödlich verunglückten Kameraden der GSG 9 in der schweren Zeit unterstützt. Die Gemeinde Schlagsdorf und die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt laden alle Bürgerinnen und Bürger ein an diesem großen Bürger- und Straßenfest teilzunehmen und einen Blick zurück und nach vorn in die Geschichte der Bundespolizei zu werfen. Für Medienvertreter steht die Pressestelle der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt vor dem Grenzhus als Ansprechpartner zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt
Raaberg 6
24576 Bad Bramstedt
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Wulf Winterhoff
Telefon: 04192 502 1010
E-Mail: presse.badbramstedt@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.
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