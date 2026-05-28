Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: 75 Jahre Bundespolizei - Schlagsdorf und die Bundespolizei feiern am 31. Mai ein großes Bürger- und Straßenfest

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Bad Bramstedt, Oldesloe, Ratzeburg, Lübeck, Neumünster, Schwerin, Wismar, Mölln, Rehna, Grevesmühlen, Hamburg, Kiel, Plön, Rostock (ots)

Die Bundespolizei feiert in diesem Jahr ihr 75jähriges Bestehen. Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt ist die nördlichste Bundespolizeibehörde und in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie für die Sicherheit auf Nord- und Ostsee zuständig. Die Gemeinde Schlagsdorf liegt unmittelbar an der Landes- sowie ehemaligen innerdeutschen Grenze von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der Ort verbindet damit die beiden Bundesländer der Direktion Bad Bramstedt und stellt die gemeinsame Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Fokus. Sicherheit seit 1951 heißt auch 75 Jahre voller Wandel für eine Organisation, die eng mit den historischen und politischen Ereignissen verbunden ist und bleibt. Von 10:00 bis 18:00 Uhr bieten Schlagsdorf und die Bundespolizei allen Besucherinnen und Besuchern ein spannendes und buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Die neun Land- und Seeinspektionen der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt aus Pasewalk, Stralsund, Warnemünde, Rostock, Neustadt i. Holstein, Kiel, Flensburg und Cuxhaven präsentieren sich und ihre Regionalität. An beinahe jedem Stand gibt es etwas zum Ausprobieren, zum Mitmachen und zum Kennenlernen. Die Bundespolizei See bringt maritimes Flair vor das Grenzhus. Auf der Bühne an der Schlagsdorfer Schule moderieren Frauke Rauner (Nordmagazin) und Julian Krafftzig (Schleswig-Holstein Magazin) vom NDR ein buntes Programm mit viel Musik, Interviews und spannenden Geschichten. Die Bundespolizei präsentiert sich von ihrer besten und spannendsten Seite. Um ca. 11:00 Uhr setzt ein Hubschrauber der Bundespolizei zur Landung auf dem Sportplatz an. Spezialfahrzeuge, Spezialkräfte, Reiterstaffel, Diensthunde und vieles mehr bieten interessante Einblicke. Wer an diesem Tag bei der Tombola mitmacht und ein oder mehr Lose kauft, kann nicht nur kleine und große attraktive Preise gewinnen. Man tut damit auch Gutes. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an den Wünschewagen des ASB und an die Bundespolizeistiftung, die damit die Familie des vor kurzem auf dem Übungsplatz Putlos tödlich verunglückten Kameraden der GSG 9 in der schweren Zeit unterstützt. Die Gemeinde Schlagsdorf und die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt laden alle Bürgerinnen und Bürger ein an diesem großen Bürger- und Straßenfest teilzunehmen und einen Blick zurück und nach vorn in die Geschichte der Bundespolizei zu werfen. Für Medienvertreter steht die Pressestelle der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt vor dem Grenzhus als Ansprechpartner zur Verfügung.

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