Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Schlagsdorf und der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt. Sicherheit seit 1951: Bürgerfest zu 75 Jahren Bundespolizei am 31. Mai 2026 in Schlagsdorf

Schlagsdorf/ Bad Bramstedt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

Sicherheit seit 1951: Bürgerfest zu 75 Jahren Bundespolizei am 31. Mai 2026 in Schlagsdorf Am 16. März 1951 und damit vor 75 Jahren wurde mit dem "Gesetz über den Bundesgrenzschutz" der Grundstein für die heutige Bundespolizei gelegt. Bereits zwei Monate später bezogen die ersten 1.800 Freiwilligen die "Dr.-Robert-Lehr-Kaserne" in der Ratzeburger Landstraße in Lübeck. Damit gilt die Hansestadt als Wiege des Bundesgrenzschutzes und der heutigen Bundespolizei. Großes Bürgerfest in Schlagsdorf Anlässlich dieses Jubiläums laden die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, die Gemeinde Schlagsdorf und das Grenzhus Schlagsdorf am Sonntag, dem 31. Mai 2026, von 10:00 bis 18:00 Uhr zu einem großen Bürgerfest ein. Unterstützt wird die Veranstaltung durch den NDR Mecklenburg-Vorpommern und NDR Schleswig-Holstein. Schlagsdorf ist für dieses Fest ein besonderer Ort. Unmittelbar an der ehemaligen innerdeutschen Grenze sowie an der heutigen Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gelegen, steht die Gemeinde in besonderer Weise für gemeinsame Geschichte, für Grenzerfahrungen und zugleich für das Überwinden von Grenzen und die dadurch entstehenden Verbindungen. Diesen Gedanken greift das Bürgerfest auf. Zugleich bietet es einen offenen und familienfreundlichen Einblick in die Arbeit der Bundespolizei. Präsentieren werden sich die neun Inspektionen der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt aus Pasewalk, Stralsund, Warnemünde, Rostock, Neustadt i. Holstein, Kiel, Flensburg und Cuxhaven und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung sowie zahlreiche Spezialkräfte. Darunter die Bundesbereitschaftspolizei, die Fliegerstaffel, Diensthundeführer, der Entschärfungsdienst und die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit. Zu sehen und zum Teil auch hautnah zu erleben, sind unter anderem ein Polizeihubschrauber, Spezialfahrzeuge, Technik der Bundespolizei sowie historische Exponate aus dem Bundespolizeimuseum. Ein besonderes Anliegen der Veranstaltung ist es zudem, die enge Zusammenarbeit innerhalb der Blaulichtfamilie sichtbar zu machen. Daher präsentieren sich neben der Bundespolizei auch weitere Partner aus Gefahrenabwehr, Hilfeleistung und Ehrenamt, insbesondere die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk (THW) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Darüber hinaus tragen Vereine, Ehrenamtliche und regionale Akteure aus Schlagsdorf mit eigenen Angeboten zum Gelingen des Tages bei. Ergänzt wird das Programm durch Vorführungen, Gespräche mit Organisatoren, Zeitzeugen und Fachleuten sowie durch zahlreiche Mitmachangebote für Groß und Klein. Das Grenzhus Schlagsdorf beteiligt sich mit eigenen Beiträgen. Darüber hinaus ist ein Gottesdienst mit dem Bundespolizeipfarrer in der Schlagsdorfer Kirche geplant. Durch das Bühnenprogramm führen die NDR-Moderatoren Frauke Rauner vom Nordmagazin und Julian Krafftzig vom Schleswig-Holstein Magazin. Für die musikalische Gestaltung sorgen verschiedene Besetzungen des Bundespolizeiorchesters Berlin, die mit Blasmusik, Rock und Pop ein Programm für unterschiedliche Generationen bieten. Damit steht die Veranstaltung in Schlagsdorf bewusst nicht nur für 75 Jahre Bundespolizei, sondern zugleich für gelebte Partnerschaft zwischen Sicherheitsbehörden, Hilfsorganisationen, Ehrenamt, Gemeinde und Bürgerschaft. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf ein vielfältiges, informatives und erlebnisreiches Bürgerfest. Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt ist heute mit rund 2.700 Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein tätig. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Sicherheit auf Bahnanlagen und in Zügen, der Schutz der Grenzen zu Dänemark und Polen sowie der Schutz der maritimen kritischen Infrastruktur auf Nord- und Ostsee. Sicherheit seit 1951 steht damit auch für 75 Jahre voller Wandel in einer Organisation, die eng mit den historischen und politischen Entwicklungen in Deutschland verbunden ist. Veranstaltungsdaten auf einen Blick: Datum: Sonntag, 31. Mai 2026 Uhrzeit: 10:00 bis 18:00 Uhr Ort: Schlagsdorf Veranstalter: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Gemeinde Schlagsdorf und Grenzhus Schlagsdorf Eintritt: frei

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell