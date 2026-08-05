Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bremer Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Bremen (ots)

Flughafen Bremen / Hbf. Bremen, 04. August 2026

Am Dienstagnachmittag vollstreckte die Bundespolizei am Bremer Flughafen und am Hauptbahnhof gleich mehrere Haftbefehle. Die drei Reisenden vom Airport hatten Glück: Sie konnten die drohende Haft jeweils abwenden.

Um 12:40 Uhr erschien ein 40-Jähriger zur Ausreisekontrolle nach Izmir. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen einer Ordnungswidrigkeit zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann aus Bremerhaven konnte eine viertägige Erzwingungshaft umgehen, indem er die Geldbuße inklusive Verfahrenskosten von 140 Euro zahlte.

Um 15 Ihr schlug der Fahndungscomputer bei der Einreisekontrolle einer 39-jährigen Bremerhavenerin aus Izmir Alarm. Gegen die Frau lagen gleich zwei Haftbefehle der Bremer Staatsanwaltschaft vor. Sie hatte aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort Geldstrafen in Höhe von mehr als 2.200 Euro zu zahlen. Ersatzweise drohte ihr ein einmonatiger Gefängnisaufenthalt. Weil eine Bekannte die geforderte Summe bei der Polizei in Bremerhaven bezahlte, blieb die 39-Jährige auf freiem Fuß.

Einen 35-Jährigen kontrollierten die Bundespolizisten im Abholbereich des Flughafens. Der Mann wartete auf die 39-jährige gesuchte Bremerhavenerin. Wie sich herausstellte, war auch er kein unbeschriebenes Blatt. Wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde er von der Bremer Staatsanwaltschaft gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht. Auch der Abholer konnte die drohende 40-tägige Gesamtfreiheitsstrafe abwenden, indem er die Geldstrafen von mehr als 1.500 Euro zahlte.

Weniger Glück hatte ein 28-jähriger Bremer um 13:30 Uhr am Hauptbahnhof. Bei seiner Kontrolle stellten die Bundespolizisten einen offenen Haftbefehl wegen Diebstahls fest. Da der Gesuchte die Geldforderung in Höhe von rund 900 Euro nicht aufbringen konnte, musste er ersatzweise eine 89-tägige Haftstrafe antreten.

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