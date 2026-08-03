Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zivilfahnder der Bundespolizei bringen amtsbekannten Mann ins Gefängnis

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 2. August 2026 / 01:15 Uhr

Sonntagnacht nahmen Zivilfahnder der Bremer Bundespolizei am Hauptbahnhof einen 45-Jährigen fest. Der Mann wurde von der Bremer Justiz mit Haftbefehl gesucht.

Um 01:15 Uhr bemerkten die Zivilbeamten den Mann am Bremer Hauptbahnhof. Er war den Bundespolizisten bereits aufgrund verschiedener Delikte im Bahnhofsumfeld bekannt. Bei seiner Überprüfung kam ans Licht, dass der 45-Jährige vom Bremer Amtsgericht gesucht wurde. Aufgrund einer Verurteilung aus dem Jahr 2025 wegen Betäubungsmitteldelikten hatte er eine mehrwöchige Restersatzfreiheitsstrafe abzusitzen. Seiner Verhaftung hätte der Gesuchte durch Zahlung einer Geldstrafe inklusive Verfahrenskosten in Höhe von etwa 2.000 Euro abwenden können. Da er jedoch nicht über die erforderlichen Barmittel verfügte, verhafteten die Einsatzkräfte den Mann und brachten ihn noch am selben Tag in eine Bremer Haftanstalt.

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