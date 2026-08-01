Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 14:00 Uhr wollte ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer die Gaildorfer Straße im Bereich der Heibacher Dorfstraße überqueren und übersah dabei einen 49-jährigen Ford-Fahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Satteldorf: Unfälle auf der Autobahn A6

Am Freitag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim wechselte er zum Überholen auf den linken Streifen. Dort fuhr er einem, verkehrsbedingt bremsenden, 42-jährigen VW-Fahrer hinten auf. Dieser wurde durch die Kollision gegen die Mittelschutzwand geschoben und blieb auf der linken Fahrbahn stehen. Dies bemerkte ein 18-jähriger Opel-Fahrer zu spät und fuhr kurz nach dem ersten Unfall ebenfalls auf den VW des 42-Jährigen auf. Es wurde bei beiden Unfällen niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro. Durch die Bergungsarbeiten kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs bis ca. 17:10 Uhr.

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