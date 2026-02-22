PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung im Zug von Osnabrück nach Bremen

Bremen (ots)

Im RE 14058 von Osnabrück nach Bremen kam es am 22.02.2026 um 14:09 Uhr zu einer sexuellen Belästigung. Im letzten Waggon in der Nähe der Toiletten bedrängte ein ca. 45 Jahre alter Mann eine auf einem Koffer sitzende Teenagerin. Der Gesuchte machte ihr unsittliche Angebote und berührte sie mehrfach. Im vollbesetzen Zug ging ein Mitreisender dazwischen, um Weiteres zu verhindern. Nach Ankunft in Bremen entfernte sich der alkoholisierte Mann. Der unbekannte Täter war bekleidet mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Softshelljacke, einem hellen Pullover und einer blauen Hose. Er führte einen blauen Rucksack mit. Es werden Hinweise zu dem Täter sowie Zeugen der Tat gesucht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Dienstgruppenleiter Klemme, PHK
Telefon: 0421-16299-656
E-Mail: bpoli.bremen@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren