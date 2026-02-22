Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung im Zug von Osnabrück nach Bremen

Bremen (ots)

Im RE 14058 von Osnabrück nach Bremen kam es am 22.02.2026 um 14:09 Uhr zu einer sexuellen Belästigung. Im letzten Waggon in der Nähe der Toiletten bedrängte ein ca. 45 Jahre alter Mann eine auf einem Koffer sitzende Teenagerin. Der Gesuchte machte ihr unsittliche Angebote und berührte sie mehrfach. Im vollbesetzen Zug ging ein Mitreisender dazwischen, um Weiteres zu verhindern. Nach Ankunft in Bremen entfernte sich der alkoholisierte Mann. Der unbekannte Täter war bekleidet mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Softshelljacke, einem hellen Pullover und einer blauen Hose. Er führte einen blauen Rucksack mit. Es werden Hinweise zu dem Täter sowie Zeugen der Tat gesucht.

