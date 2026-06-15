Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Ladendieb führt Messer und Rasierklinge mit sich - Tatverdächtiger durch Bundespolizei der Haftanstalt zugeführt

Hamburg (ots)

Den derzeitigen Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Hamburg zufolge soll ein 37-jähriger libyscher Staatsangehöriger am 14.06.2026 gegen 09:40 Uhr Waren im Gesamtwert von ca. 30 Euro aus einem Drogeriemarkt im Hamburger Hauptbahnhof entwendet haben. Dabei soll er ein Messer und eine Rasierklinge mitgeführt haben.

Ein Ladendetektiv soll beobachtet haben, wie der Tatverdächtige unter anderem 18 Getränkedosen in eine Tüte steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Daraufhin stellte der Detektiv den Tatverdächtigen hinter dem Ausgang des Geschäfts. Eine bereits vor Ort befindliche Streife der Bundespolizei übernahm den libyschen Staatsangehörigen. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten die Beamten vor Ort ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 7,5 Zentimetern sowie eine Rasierklinge in der Jackentasche des Mannes auffinden und sicherstellen.

Da der Mann auch im Rahmen mehrerer Aufenthaltsermittlungen u. a. wegen Diebstahls und Körperverletzung ausgeschrieben war, wurde er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen erfolgte über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg die Zuführung des Tatverdächtigen in die Untersuchungshaftanstalt (Vorführung beim Haftrichter).

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis: Ein Foto des Messers kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

RH

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