Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Schokoladendieb entwendet 28 hochpreisige Schokoladentafeln sowie Schmuck im Wert von insgesamt 185 EUR - Festnahme durch Bundespolizei

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Hamburg (ots)

Am 08.06.2026 gegen 22:21 Uhr soll ein Mann (Alter: 36 Jahre) insgesamt 28 hochpreisige Schokoladentafeln sowie vier Fingerringe im Wert von ca. 185 EUR in einem Drogeriegeschäft im Hamburger Hauptbahnhof entwendet haben. Unter den entwendeten hochpreisigen Schokoladentafeln befanden sich verschiede Schokoladenkreationen u.a. der Sorten "Mandel, Haselnuss, Pretzel & Nuss, Eiscafé".

Ein Ladendetektiv des Geschäfts beobachtete den Diebstahl. So soll der Tatverdächtige die Schokoladentafeln in eine mitgeführte Einkaufstasche gelegt und das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen verlassen haben.

Nach Anforderung einer Bundespolizeistreife wurde der ukrainische Staatsangehörige festgenommen und nach weiterem Stehlgut durchsucht. Bei der durchgeführten Durchsuchung fielen zudem vier entwendete Fingerringe aus der Jacke heraus.

Die gestohlenen Schokoladentafeln sowie die Fingerringe konnten unbeschädigt aufgefunden und sichergestellt werden. Sie verblieben verkaufsfähig und wurden an das Geschäft wieder übergeben. Nach fahndungsmäßiger Überprüfung der Personaldaten des Beschuldigten musste der polizeilich bekannte Mann vor Ort wieder entlassen werden. Er wollte sich zum vorgeworfenen Straftatvorwurf nicht äußern.

Gegen den 36-Jährigen leiteten Bundespolizisten ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) ein. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

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