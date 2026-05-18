Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Laar - Diesel aus Siebanlage entwendet - Zeugen gesucht (Korrektur: Ort und Straße)
Laar (ots)
Bereits zwischen dem 30.04.2026, 17:00 Uhr, und dem 04.05.2026, 06:45 Uhr, kam es auf einem Freigelände an der Straße "Zur Maate" in Laar zu einem Dieseldiebstahl. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Schloss des Tankdeckels einer Siebanlage und entwendeten etwa 100 Liter Diesel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.
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