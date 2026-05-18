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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Diesel aus Siebanlage entwendet - Zeugen gesucht (Korrektur: Ort und Straße)

Laar (ots)

Bereits zwischen dem 30.04.2026, 17:00 Uhr, und dem 04.05.2026, 06:45 Uhr, kam es auf einem Freigelände an der Straße "Zur Maate" in Laar zu einem Dieseldiebstahl. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Schloss des Tankdeckels einer Siebanlage und entwendeten etwa 100 Liter Diesel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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