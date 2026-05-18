POL-EL: Laar - Diesel aus Siebanlage entwendet - Zeugen gesucht (Korrektur: Ort und Straße)

Nordhorn (ots) - Am 10.05.2026 kam es gegen 05:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa sechs Personen in der Ochsenstraße. Dabei wurde ein 36-jähriger Beteiligter ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und erlitt leichte Verletzungen. Der 36-Jährige wurde durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt. Nach bisherigen ...

mehr