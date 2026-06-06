Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Videoaufnahmen im Gleisbereich führen zur Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Hamburgers-Festnahme durch Bundespolizei im Bahnhof Hamburg-Rahlstedt-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 06.06.2026 gegen 00.30 Uhr nahmen Bundespolizisten (Polizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit) einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.28) am Bahnsteig im Bahnhof Hamburg-Rahlstedt fest. Zuvor informierte eine Zeugin telefonisch die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg über eine Person im Gleis am Bahnhof.

"Umgehend wurde zur Abwehr von Lebensgefahren zunächst eine Fahrt auf Sicht (Langsamfahrt) für den Zugverkehr angeordnet, sodass diese umgehend bei Erkennen von Personen im Gleis den jeweiligen Zug (z.B. Regionalbahnen)durch eine Schnellbremsung hätten stoppen können."

Bundespolizisten erreichten umgehend den Einsatzort und konnten am Bahnsteig insgesamt vier junge Männer feststellen. Da im Gleisbereich keine Personen mehr feststellbar waren, wurde die betriebliche Maßnahme "Fahrt auf Sicht" wieder aufgehoben. Nach Ansprache wurden zunächst die Personaldaten der Männer fahndungsmäßig überprüft. Dabei wurde bei einem 28-Jährigen eine Ausschreibung zur Festnahme festgestellt. Der gebürtige Hamburger wurde seit Anfang Mai 2026 mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aurich gesucht.

"Der wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis eines PKW" Verurteilte hatte noch eine Restfreiheitsstrafe von 35 Tagen (ursprünglich 80 Tage) zu verbüßen und hatte eine geforderte Geldstrafe (+Verfahrenskosten) von rund 2.500 Euro auch nicht gezahlt."

Bislang war der Gesuchte untergetaucht und konnte jetzt durch Bundespolizisten am Bahnsteig festgenommen und mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit einem Funkstreifenwagen der Bundespolizei einer Haftanstalt zugeführt.

Hinweis: Aus der Personengruppe heraus hatte sich ein junger Mann vom Bahnsteig im Bahnhof Rahlstedt in den Gleisbereich der Fernbahn begeben, um nach eigenen Angaben Videoaufnahmen mit seinem Handy zu machen.

"Da regulärer Bahnverkehr auf der Strecke durchgeführt wurde, hatte sich der junge Mann durch den unbefugten Aufenthalt im Gleisbereich in Lebensgefahr begeben."

Der Mann (Alter leider nicht bekannt) wurde eindringlich über die Gefahren im Gleisbereich durch einen Bundespolizisten aufgeklärt.

"Der Betroffene war sehr einsichtig; die erheblichen Gefahren im Bahnbereich waren ihm gar nicht bewusst. Der junge Mann wurde vor Ort mit einer mündlichen Verwarnung entlassen."

Aus aktuellem Anlass warnt die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen.

"Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten! Triebfahrzeugführer von Zügen können nicht ausweichen und die Bremswege sind oftmals zu lang, um ein Erfassen von Personen im Gleisbereich noch zu verhindern. Häufig gefährden sich Personen in den Gleisen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

Hinweis: Weitere Auskünfte über die Pressemitteilung hinaus können nicht erteilt werden; O-Töne sind heute auch nicht möglich!

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell