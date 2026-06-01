Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gänse aus dem Gleisbereich gerettet

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Hamburg (ots)

Anwohner meldeten der Bundespolizeiinspektion Hamburg am 31.05.2026 gegen 15:06 Uhr mehrere Gänse im Gleisbereich zwischen den S-Bahn-Haltestellen Hochkamp und Klein Flottbek.

Es wurde durch die Bundespolizei eine Gleissperrung sowie eine Stromabschaltung für den betroffenen Streckenbereich veranlasst. Durch die Bundespolizisten wurde der betroffene Streckenbereich abgesucht. Es konnte eine Gans eingefangen und an die vor Ort befindliche Schwanenrettung Hamburg übergeben werden. Zudem konnte durch Anwohner noch eine weitere Gans eingefangen und ebenfalls an die vor Ort befindliche Schwanenrettung Hamburg übergeben werden.

Anschließend wurde die betroffene Streckensperrung wieder aufgehoben. Zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kann die Bundespolizei keine Angaben machen.

Gegen 16:04 Uhr wurde der polizeiliche Einsatz beendet. Alle eingesammelten Gänse konnten unverletzt an die Schwanenrettung Hamburg übergeben werden.

Hinweis:

Es können keine weiteren Bilder zur Verfügung gestellt werden.

WL

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