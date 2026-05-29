Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Lebensgefährliche Handlung - Betrunkener Mann hält sich im Gleisbereich auf und setzt sich auf Abdeckung der Stromschiene

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am 28.05.2026 gegen 21:10 Uhr eine männliche Person (Alter: 23 Jahre) sich im Gleisbereich im S-Bahnhof Holstenstraße aufgehalten haben.

Zum Begehungszeitpunkt fand im S-Bahnhof Holstenstraße Regelbetrieb statt, sodass folglich jederzeit ein Zug auf den betroffenen Gleisen hätte verkehren können.

Eine aufmerksame Bahnreisende erkannte die Gefahrenlage und sprach die Person im Gleisbereich an. Da der Mann nicht reagierte, meldete sie den Vorfall an die Polizei. Durch die Bundespolizei wurden kurzzeitige Stromabschaltungen sowie Streckensperrungen für die betroffenen Gleise angeordnet bis sichergestellt werden konnte, dass sich keine Person mehr im Gleisbereich befindet. Zu den bahnbetrieblichen Auswirkungen kann die Bundespolizei keine Angaben machen.

Eine umgehend durchgeführte Videosichtung bestätigte den Gleisaufenthalt. Vor Ort konnte die Melderin des Sachverhalts angetroffen werden. Sie bestätigte nochmals den Sachverhalt und gab an, dass der Mann sich auf die Abdeckung einer Stromschiene im Gleisbereich gesetzt habe.

Durch eingesetzte Bundespolizei- und Landespolizeistreifen konnte der lettische Staatsangehörige noch im Gleisbereich angetroffen werden. Ca. 5 m vor dem Mann befand sich eine eingefahrene S-Bahn der Linie S5 in Richtung Elbgaustraße. Der Triebfahrzeugführer äußerte, dass er die S-Bahn ohne Schnellbremsung nach Einfahrt in den S-Bahnhof habe normal anhalten können. Der Triebfahrzeugführer verblieb dienstfähig. Durch die Bundespolizisten wurde der Mann aus dem Gleisbereich auf den Bahnsteig geführt. In einem Präventionsgespräch mit den Bundespolizisten über die Gefahren im Gleisbereich machte der Mann nur zusammenhanglose Aussagen. Es war eine offensichtliche, starke Alkoholisierung feststellbar (starkes Schwanken, verwaschene Aussprache und Orientierungslosigkeit). Er musste in Schutzgewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Altona zugeführt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2.70. Nach Durchführung bundespolizeilicher Maßnahmen und genügend Zeit zum Ausnüchtern wurde der 23-Jährige wegefähig aus der Wache entlassen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts "Unerlaubter Gleisaufenthalt" eröffnet.

Aus aktuellem Anlass warnt die Hamburger Bundespolizei wiederholt vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen: "Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten! Triebfahrzeugführer von Zügen können nicht ausweichen, oftmals sind die Bremswege zu lang, um ein Erfassen von Personen im Gleisbereich noch zu verhindern. Häufig gefährden sich Personen in den Gleisen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer. In diesem Fall hat sich der Mann auch direkt an den Stromschienen im S-Bahnbereich aufgehalten und sich auf die Abdeckung der Stromschiene gesetzt. Diese führen 1.200 V Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich."

WL

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