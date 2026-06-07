Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Pfandflaschensammler verletzt ICE Zugbegleiter durch kraftvollen Stoß in die Gepäckanlage - Hamburger Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen-

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Hamburg (ots)

Nach erstem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (m.25) am 05.06.2026 gegen 16.40 Uhr beim Sammeln von Pfandflaschen in einem fahrenden ICE auf der Fahrt zwischen dem Fernbahnhof Hamburg-Harburg und dem Hamburger Hauptbahnhof einen DB-Zugbegleiter (m.63) attackiert haben. Der Beschuldigte soll ohne Fahrkarte im Bahnhof Harburg gezielt den abfahrbereiten ICE bestiegen haben, um Leergut im Zug bis zum Hauptbahnhof zu sammeln. Bei einer Kontrolle durch den Zugbegleiter im ICE wurde der französische Staatsangehörige auf sein Fehlverhalten angesprochen.

"Umgehend soll der 25-Jährige den DB-Mitarbeiter dann kraftvoll zur Seite in die Gepäckanlage gestoßen haben. Ohne sich weiter um den Zugbegleiter zu kümmern, soll der Beschuldigte weiter durch den Zug gegangen sein, um Pfandflaschen zu sammeln."

"Der Zugbegleiter klagte über starke Schmerzen im Rippenbereich und wollte ggf. selbstständig einen Arzt im Nachgang aufsuchen, der Einsatz eines RTW wurde aber vor Ort abgelehnt."

Die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg wurde über den Vorfall im ICE telefonisch informiert. Mehrere Bundespolizisten erreichten bei Einfahrt des ICE am Bahnsteig zum Gleis 13 den Einsatzort im Hauptbahnhof. Die Beteiligten konnten festgestellt und befragt werden. Der Beschuldigte verweigerte jegliche Aussage zum Tatvorwurf. Der 25-Jährige musste vor Ort nach Feststellung und fahndungsmäßiger Überprüfung der Personaldaten mit einem Platzverweis für den Hamburger Hauptbahnhof entlassen werden.

"Gegen den polizeilich bekannten Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet."

Die zuständige Ausländerbehörde wurde entsprechend informiert. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis:

"Der Beschuldigte ist bereits bundesweit aufgrund von Erschleichen von Leistungen (Fahren ohne Fahrkarte in Zügen) erheblich in Erscheinung getreten; z.B.: in Stuttgart, Nürnberg, Hannover und Hamburg. Der 25-Jährige hat bereits mehrfach Ersatzfreiheitsstrafen in Haftanstalten verbüßt. Weiterhin ist der Beschuldigte auch aufgrund von Eigentumsdelikten (Diebstahl) polizeilich bereits in Erscheinung getreten."

"RC"

Weitere Auskünfte über die Pressemitteilung hinaus können nicht erteilt werden. O-Töne sind in diesem Fall nicht möglich.

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