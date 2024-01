Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Wochenendbilanz: Elf Haftbefehle vollstreckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen hat die Bundespolizei am vergangenen Wochenende elf Haftbefehle in Ostbrandenburg vollstreckt.

Von Freitagmorgen bis Sonntagabend stellten Einsatzkräfte an der Frankfurter Stadtbrücke, auf der Autobahn 12 und am Bahnhof Frankfurt (Oder) insgesamt elf Personen fest, nach denen in- und ausländische Behörden per Haftbefehl suchten. Die Haftbefehle waren unter anderem wegen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen, Steuerhinterziehung, gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr, gewerbsmäßiger Hehlerei sowie Verstößen gegen das Waffengesetz erlassen worden.

Sechs Personen konnten nach Zahlung von insgesamt rund 7.800 Euro ihre Reise fortsetzen und ersparten sich damit insgesamt 287 Tage Haft.

Für die anderen fünf Personen endete die Reise nach der Kontrolle durch die Bundespolizei in einer nahegelegenen Brandenburger Justizvollzugsanstalt. Dies traf auch einen 29-jährigen Italiener, den italienische Behörden mit einem europäischen Auslieferungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung suchten. Das gleiche Schicksal ereilte einen 44-jährigen Mann aus den Niederlanden. Das Amtsgericht in Stuttgart verurteilte ihn wegen Trunkenheit im Verkehr zu 25.000 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 50 Tagen Haft. Der 44-Jährige war nicht in der Lage, die ausstehenden Beträge zu zahlen.

