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Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 30-Jährigen fest - 5 Monate Haft

Saarbrücken (ots)

Am Freitag (31.07.2026) gegen 18:15 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen 30-Jährigen in Saarbrücken. Bei der Überprüfung des Deutschen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der 30-Jährige wurde wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 - 88 38 077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

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