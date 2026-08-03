Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 30-Jährigen fest - 5 Monate Haft
Saarbrücken (ots)
Am Freitag (31.07.2026) gegen 18:15 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen 30-Jährigen in Saarbrücken. Bei der Überprüfung des Deutschen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der 30-Jährige wurde wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt.
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