Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Diebstahls

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag (23.07.2026) gegen 04:40 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend eingeführten Binnengrenzkontrollen einen 34-Jährigen am Grenzübergang Saarbrücken-Goldene Bremm.

Bei der Überprüfung des algerischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dem Haftbefehl wegen Diebstahls lag eine Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro zugrunde. Für den Fall der Nichtzahlung war eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen angeordnet.

Da der 34-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde der Haftbefehl vollstreckt. Anschließend lieferten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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