Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 22-Jährigen Betrüger fest

Naßweiler (ots)

Am Mittwoch (22.07.2026) gegen 18:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollmaßnahme mit der Landespolizei Saarland und der Gendarmerie Nationale zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität am Grenzübergang Naßweiler einen aus Frankreich kommenden Pkw.

Der 22-Jährige französische Staatsangehörige wies sich mit einer gültigen französischen ID-Karte aus. Die Überprüfung seiner Personalie ergab eine aktuelle Fahndungsausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Betrugsdelikts. Ihm wurde der Haftbefehl eröffnet: verurteilt wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 1441,50 Euro zzgl. 91,50 Euro Verfahrenskosten bzw. 45 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.

Der 22-jährige Franzose konnte den haftbefreienden Betrag vor Ort zunächst nicht vollumfänglich begleichen - ein telefonisch kontaktierter Freund des jungen Mannes lieh ihm letztlich den Restbetrag. So konnte der Franzose seine Fahrt gegen 20:00 Uhr als freier Mann fortsetzen.

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