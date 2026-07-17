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Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei informiert über Gefahren im Bahnverkehr und begeistert Schülerinnen und Schüler mit Diensthundevorführung

BPOLI-SB: Bundespolizei informiert über Gefahren im Bahnverkehr und begeistert Schülerinnen und Schüler mit Diensthundevorführung
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St. Ingbert (ots)

Im Rahmen der Ferienbetreuung am Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert informierte die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken am Mittwoch, den 16. Juli 2026, die Schülerinnen und Schüler über die Gefahren im Bahnverkehr. Polizeihauptkommissar Eric Finkler, Präventionsbeamter der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, erklärte anschaulich, warum Bahnanlagen keine Spiel- oder Aufenthaltsorte sind und weshalb bereits die Annäherung an Oberleitungen mit 15.000 Volt lebensgefährlich sein kann. Auch der lange Bremsweg von Zügen und ihre oft unterschätzte Lautlosigkeit wurden thematisiert.

Ziel der Präventionsarbeit der Bundespolizei ist es, Unfälle zu verhindern und frühzeitig für ein sicheres Verhalten im Bahnverkehr zu sensibilisieren.

Ein weiteres Highlight folgte mit der Vorführung der Diensthundeführer und ihren vierbeinigen Kollegen. Sie gewährten eindrucksvoll Einblicke in verschiedene Einsatzsituationen sowie in Ausbildung und Aufgaben der Diensthunde. Die Vorführung stieß auf großes Interesse, die Schülerinnen und Schüler stellten zahlreiche Fragen und verfolgten das Geschehen mit Begeisterung.

Die Bundespolizei engagiert sich gemeinsam mit der Deutschen Bahn seit vielen Jahren bundesweit mit Präventionsveranstaltungen an Schulen, um auf die besonderen Gefahren im Bahnverkehr aufmerksam zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.bundespolizei.de und dem offiziellen Instagram-Kanal der Bundespolizeidirektion Koblenz (bundespolizei_ko).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681-8838077-1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

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